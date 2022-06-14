Сбежавший из колонии мужчина изнасиловал двух девушек в Орле

В Орле две местные жительницы стали жертвами изнасилования со стороны сбежавшего из колонии 22-летнего мужчины, пишет КП.

Как стало известно, 3 июня молодой человек скрылся от конвоирующих его в медучреждение сотрудников колонии-поселения №7 УФСИН.

В воскресенье, 12 июня злоумышленник находился на территории садоводческого товарищества в Железнодорожном районе. Он вооружился ножом и проник чрез окно в одно из жилищ, где находились две девушки. Там, угрожая убийством, насильник надругался над жертвами.

Одна из них смогла связаться со знакомыми, которые вызвали полицию.

За изнасилование мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. За побег из мест отбывания наказаний закон предусматривает принудительные работы сроком до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.