Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС под залог земельного участка под строительство в Рязанской области

СберБанк предоставил возможность взять ипотеку на строительство дома по льготной ставке только под залог земельного участка под строительство, то есть без привлечения поручителей или залога иной недвижимости в качестве дополнительного обеспечения на период строительства.

Новые возможности доступны клиентам банка при строительстве дома в ипотеку как на участке, имеющемся в собственности или долгосрочной аренде, так и с одновременной покупкой участка под строительство в кредит. Предоставлять дополнительное обеспечение на период строительства не потребуется, если строительство дома осуществляется с подрядчиком из списка рекомендованных банком. При этом ипотека предоставляется в рамках 3-х основных госпрограмм: Господдержка, Семейная ипотека и Дальневосточная ипотека, а срок строительства дома не должен превышать 2-х лет. Также поручители не потребуются при ипотеке в рамках Господдержки при строительстве своими силами, то есть без привлечения подрядной организации, но в этом случае строительства нужно завершить не позднее 1 года, чтобы сохранить льготную ставку.

Ипотечный кредит на новых условиях предоставляется частями (траншами) на каждый этап строительства. Это удобно и выгодно для клиента – проценты платятся только за фактически использованные кредитные средства, а банк осуществляет контроль за ходом строительства, предоставляя очередной транш после подтверждения выполнения предыдущего этапа работ.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«О том, что Сбер начал предоставлять ипотеку на ИЖС только под залог участка под строительство было объявлено на ПМЭФ первым заместителем Председателя-Правления ПАО Сбербанк,Кириллом Царевым. Банк также начал отбор подрядчиков в рамках аккредитации.

В Рязанской области уже есть аккредитованные подрядчики, при строительстве дома с которыми клиент может воспользоваться новыми возможностями: Новое Семкино Девелопмент и компания Eleven. Каталог таких подрядчиков постоянно обновляется. Теперь у клиентов банка есть максимум выбора: как строить, с кем строить и на каких условиях. Если выбранного клиентом подрядчика нет в списке проверенных, то клиент как и прежде может взять ипотеку на ИЖС с любым подрядчиком или получить кредит единовременно или с другим порядком выдачи, предоставив поручителя или залог иной недвижимости на период строительства».

Кредит выдают в три транша: после залога земли, после достройки фундамента и после приемки дома. При покупке участка также в ипотеку дополнительный транш предоставляется на оплату договора купли-продажи участка под строительство.

При строительстве с подрядной организацией доступны программы кредитования «Господдержка», «Семейная ипотека», первый взнос составит 15% стоимости строительства 20% для ипотеки по 2 документам).