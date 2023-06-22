Четверг, 22 июня, 2023
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Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС под залог земельного участка под строительство в Рязанской области

Татьяна Проводина
Image by Freepik

СберБанк предоставил возможность взять ипотеку на строительство дома по льготной ставке только под залог земельного участка под строительство, то есть без привлечения поручителей или залога иной недвижимости в качестве дополнительного обеспечения на период строительства.

Новые возможности доступны клиентам банка при строительстве дома в ипотеку как на участке, имеющемся в собственности или долгосрочной аренде, так и с одновременной покупкой участка под строительство в кредит. Предоставлять дополнительное обеспечение на период строительства не потребуется, если строительство дома осуществляется с подрядчиком из списка рекомендованных банком. При этом ипотека предоставляется в рамках 3-х основных госпрограмм: Господдержка, Семейная ипотека и Дальневосточная ипотека, а срок строительства дома не должен превышать 2-х лет. Также поручители не потребуются при ипотеке в рамках Господдержки при строительстве своими силами, то есть без привлечения подрядной организации, но в этом случае строительства нужно завершить не позднее 1 года, чтобы сохранить льготную ставку.

Ипотечный кредит на новых условиях предоставляется частями (траншами) на каждый этап строительства. Это удобно и выгодно для клиента – проценты платятся только за фактически использованные кредитные средства, а банк осуществляет контроль за ходом строительства, предоставляя очередной транш после подтверждения выполнения предыдущего этапа работ.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«О том, что Сбер начал предоставлять ипотеку на ИЖС только под залог участка под строительство было объявлено на ПМЭФ первым заместителем Председателя-Правления ПАО Сбербанк,Кириллом Царевым. Банк также начал отбор подрядчиков в рамках аккредитации.

В Рязанской области уже есть аккредитованные подрядчики, при строительстве дома с которыми клиент может воспользоваться новыми возможностями: Новое Семкино Девелопмент и компания Eleven. Каталог таких подрядчиков постоянно обновляется. Теперь у клиентов банка есть максимум выбора: как строить, с кем строить и на каких условиях. Если выбранного клиентом подрядчика нет в списке проверенных, то клиент как и прежде может взять ипотеку на ИЖС с любым подрядчиком или получить кредит единовременно или с другим порядком выдачи, предоставив поручителя или залог иной недвижимости на период строительства».

Кредит выдают в три транша: после залога земли, после достройки фундамента и после приемки дома. При покупке участка также в ипотеку дополнительный транш предоставляется на оплату договора купли-продажи участка под строительство.

При строительстве с подрядной организацией доступны программы кредитования «Господдержка», «Семейная ипотека», первый взнос составит 15% стоимости строительства 20% для ипотеки по 2 документам).

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