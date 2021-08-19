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Четверг, 19 августа, 2021
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Саратовскому иерею запретили служить из-за намерения второй раз жениться

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Саратовскому иерею запретили служить из-за намерения второй раз жениться
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Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий запретил в служении иерея Виктора Сигарева. Священник оставил семью и решил жениться второй раз, следует из указа.

Согласно документу, священника запретили в служении сроком на один год. В случае, если Сигарев вступит во второй брак, его лишат сана на Епархиальном суде.

Другим указом митрополита иерея Виктора Сигарева с 13 августа перевели за штат Саратовской епархии. Его освободили от должностей настоятелей храмов в сёлах Терса, Широкий Буерак и Куликовка.

Ему запретили носить рясу, наперстный крест, преподавать богословия и совершать службы.

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