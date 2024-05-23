Самокатчики травмируются чаще велосипедистов — врач-травматолог

Самокатчики получают травмы чаще велосипедистов, рассказал «Рязанским ведомостям» заведующий амбулаторно-травматологическим центром (АТЦ), врач-травматолог Иван Киселёв.

С наступлением тёплого сезона в АТЦ часто обращаются люди, которые передвигаются на самокатах. Они могут развивать скорость до 60 километров в час, что повышает риск получения травм, особенно в тёмное время суток, когда препятствия не видны.

По словам Киселёва, чаще всего самокатчики падают, выставляя вперёд руки, что может привести к переломам предплечий и черепно-мозговым травмам. Кроме того, из-за высоких скоростей и езды по тротуарам они могут сбивать пешеходов.

— Если человек на самокате обращается с травмой головы, мы оказываем ему первичную помощь и направляем в приёмное отделение. Там его осматривает врач-нейрохирург, и при необходимости проводятся КТ или МРТ, — рассказал врач.

Интересно, что велосипедисты травмируются реже, чем самокатчики, но тоже могут получать увечья.