Среда, 16 октября, 2024
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Садовод Краснолуцкая: Обработка почвы от вредителей эффективна только при температуре выше +5°C

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

После сбора урожая важно обработать почву от вредителей и болезней. Это поможет избежать множества проблем в следующем сезоне, рассказала aif.ru садовод Светлана Краснолуцкая.

Однако нужно помнить, что никакие препараты не будут эффективны, если температура воздуха опустится ниже +5 градусов. При такой температуре полезные микроорганизмы в почве погибают и не могут уничтожить вредителей.

Поэтому, если вы не успели провести обработку осенью, не стоит делать это зимой. Лучше отложить её до весны, когда почва прогреется и микроорганизмы станут активными.

Если вы уже практикуете органическое земледелие и у вас в огороде есть триходерма и сенная палочка, стоит помочь им размножиться. Эти микроорганизмы — настоящие природные «яды» для возбудителей болезней. Их использование — отличный способ предотвратить различные болезни растений.

Чтобы поддержать размножение полезных грибов, выкопайте несколько канав в огороде. Их длина должна быть около метра, а ширина и глубина — по 30 см. Заполните канавы соломой, сеном или испорченными фруктами, затем полейте их раствором со спорами триходермы и засыпьте землёй.

Со временем триходерма распространится по участку и будет эффективно подавлять размножение возбудителей болезней, таких как гнили и фитофтороз.

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