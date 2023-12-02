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С улицы Почтовой в полицию доставлено 13 человек

7info
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В пятницу, 1 декабря, сотрудники полиции в Рязанской области провели комплексные рейды по охране общественного порядка. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Силовики проверяли иностранцев, выявляли и пресекали правонарушения. В общей сложности зарегистрировано свыше 200 административных правонарушений.

В Рязани в полицию доставлено 34 человека, 13 из них в Советский РОВД привезли с улицы Почтовой.

Полицейские также проверяли соблюдение наложенных судом ограничений, раздавали памятки гражданам.

Рейды обещают продолжать.

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