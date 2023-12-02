С улицы Почтовой в полицию доставлено 13 человек

В пятницу, 1 декабря, сотрудники полиции в Рязанской области провели комплексные рейды по охране общественного порядка. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Силовики проверяли иностранцев, выявляли и пресекали правонарушения. В общей сложности зарегистрировано свыше 200 административных правонарушений.
В Рязани в полицию доставлено 34 человека, 13 из них в Советский РОВД привезли с улицы Почтовой.
Полицейские также проверяли соблюдение наложенных судом ограничений, раздавали памятки гражданам.
Рейды обещают продолжать.