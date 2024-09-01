С улицы Почтовой увезли мужчину с перебинтованной головой

В воскресенье, 1 сентября, с улицы Почтовая на автомобиле скорой помощи увезли мужчину с перебинтованной головой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Очевидцы говорят, что мужчина жив. Как он получил травму, не сообщается.