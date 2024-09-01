Воскресенье, 1 сентября, 2024

С улицы Почтовой увезли мужчину с перебинтованной головой

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В воскресенье, 1 сентября, с улицы Почтовая на автомобиле скорой помощи увезли мужчину с перебинтованной головой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Очевидцы говорят, что мужчина жив. Как он получил травму, не сообщается.

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