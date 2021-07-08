С начала года в Рязанской области в ДТП попали 83 ребёнка

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С начала года 83 ребёнка в Рязанской области попали в ДТП. Такую статистику озвучили на рабочем совещании уполномоченного по правам ребёнка в регионе Анжелики Евдокимовой и представителей ГИБДД 8 июля.

Всего с участием детей произошло 73 ДТП. Два ребёнка погибли, у остальных медики диагностировали травмы.

Участники встречи обсудили меры по предотвращению ДТП с участием детей и подростков. Рассмотрены различные факторы, которые приводят к детской смертности и травматизму на дорогах. Например, это доступ малолетних к мототранспортным средствам и самокатам, нарушение водителями правил перевозки.

Запланирован ряд мероприятий, которые помогут снизить количество ДТП с участием детей в регионе.