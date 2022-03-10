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Четверг, 10 марта, 2022

«С гвоздями заколотить дверь надо!»: в Перми учитель пожелала детям сгореть

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«С гвоздями заколотить дверь надо!»: в Перми учитель пожелала детям сгореть

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В Перми учительница физики в школе № 116 во время пожарной тревоги пожелала восьмиклассникам сгореть, сообщает РИА Новости.

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Скандальный инцидент произошел 3 марта. По предварительной версии, в здании сработала пожарная сигнализация.

Один из учеников задал преподавателю вопросом, надо ли эвакуироваться.

«Вас не только эвакуировать, вам с гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели на фиг», – заявила женщина.

В этот момент ее слова записали на телефон. В итоге учительницу освободили от работы на время расследования факта некорректного заявления.

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