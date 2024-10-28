С 29 октября меняется расписание некоторых электричек, курсирующих в Рязанской области

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 29 октября в связи с ремонтно-путевыми работами на двух участках.

Так, 29-31 октября на перегоне Щурово — Луховицы Московской области с 05:55 до 08:55 будут проводиться путевые работы. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Озеры, Москва-Пассажирская-Казанская изменится время отправления и прибытия.

5,7,8,11,13 ноября на перегоне Разъезд 59 км – Рыбное Рязанской области продолжатся работы по капитальному ремонту пути. Технологические «окна» назначены с 07:20 до 18:20. В связи с этим ряд поездов сообщением Рязань-1 – Узуново и Рязань-1 – Рыбное проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»