Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

С 27 марта жители Рязанской области смогут увидеть парад планет

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Изображение от kjpargeter на Freepik

На этой неделе рязанцы смогут наблюдать парад планет. Подробности сообщает группа Rznastro | Астрономия | Рязань ВКонтакте.

Сразу после захода Солнца на горизонте будут видны Юпитер и Меркурий, над ними — Венера, немного выше которой — Уран. Марс расположился по другую сторону от Луны, но примерно на таком же расстоянии от нашего естественного спутника, что и Венера.

Конфигурация небесных тел будет несколько меняться с каждым вечером, лучшие условия для наблюдения сложатся 27 марта.

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