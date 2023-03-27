С 27 марта жители Рязанской области смогут увидеть парад планет

На этой неделе рязанцы смогут наблюдать парад планет. Подробности сообщает группа Rznastro | Астрономия | Рязань ВКонтакте.

Сразу после захода Солнца на горизонте будут видны Юпитер и Меркурий, над ними — Венера, немного выше которой — Уран. Марс расположился по другую сторону от Луны, но примерно на таком же расстоянии от нашего естественного спутника, что и Венера.

Конфигурация небесных тел будет несколько меняться с каждым вечером, лучшие условия для наблюдения сложатся 27 марта.