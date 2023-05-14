С 15 мая по нескольким адресам в Рязани не будет горячей воды

7info вместе с туристическим агентством МК-Тревел продолжает рассказывать читателям о самых интересных туристических направлениях этого сезона. В наших материалах мы часто обращаемся именно к направлениям отечественным. Ведь сейчас путешествия по стране становятся крайне популярными, а туристический потенциал России при этом — необычно высок. Буквально недавно особой популярностью...