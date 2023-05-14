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С 15 мая по нескольким адресам в Рязани не будет горячей воды

Татьяна Проводина
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Несколько адресов в Рязани с 15 по 19 мая останутся без горячего водоснабжения.

Подача ГВС отключат:

— ул. Гагарина, д. 158 (гимназия №2), д. 156, д. 156 к. 1, д. 156 к. 2;

— ул. 4-я Линия, д. 1, д. 3;

— ул. Березовая, д. 1, д. 1 к. 1, д. 1л, д. 2, д. 3, д. 3 к. 1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12;

— ул. Первомайский проспект, д. 61 (школа №13);

— ул. Вокзальная, д. 97, д. 99, д. 101;

— ул. Гоголя, д. 29, д. 31, д. 33;

— ул. Зубковой, д. 10б;

— ул. Стройкова, д. 49;

— пл. Димитрова, д. 3;

— ул. Черновицкая, д. 25 к. 2.

Управление энергетики и ЖКХ сообщает, что на системах и объектах теплоснабжения проведут плановые профилактические работы.

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