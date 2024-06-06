Четверг, 6 июня, 2024

С 10 июня НТВ покажет новые серии боевика «Морские дьяволы. Дальние рубежи»

Автор: 7info

Опубликовано

В понедельник, 10 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера новых серий приключенческого боевика «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

Многосерийный фильм посвящён спецназовцам ВМФ России и рассказывает о настоящей дружбе и офицерской чести. В основе сюжета сезона – противостояние Контртеррористического Центра и Информационно-исследовательского центра «Пандора». Главные роли в картине исполнили Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин и другие.

«Пандора» – прекрасно оснащённый центр планирования диверсий против России. КТЦ в этой борьбе выступает достойнейшим противником, владеющим всеми современными технологиями – от информационных до оружейных.  Герои борются не с неумелым врагом, а с профессионалами своего дела, из-за чего противостояние становится более напряжённым. Само КТЦ по сравнению с прошлыми сезонами значительно изменилось. Это теперь не стационарное помещение, а мобильный штаб, который за считанные минуты может быть развёрнут в любой локации. Руководят КТЦ, как и прежде, контр-адмирал Булатов (Олег Чернов) и генерал-майор Пригов (Игорь Григорьев). Легендарная Багира (Дарья Юргенс) отправилась обучать молодых бойцов, но она всегда готова прийти на помощь.

Герои сериала не знают покоя ни в рабочее время, ни в увольнительной. Даже не на боевом посту они готовы вступать в бой и спасать жизни. Так будет и в новых финальных сериях сезона. На этот раз Контртеррористическому Центру предстоит защитить российских учёных, которые достигли огромных успехов в разработке мощнейшего лазерного оружия. Кроме того, в новых эпизодах «Морских дьяволов» станет понятно, почему Багира ушла в длительную отставку и над какой миссией она работала всё это время. А также зритель, наконец, узнает, получится ли у главных героев одержать абсолютную победу над опасным и коварным врагом – центром «Пандора».

Съёмки сериала проходили в Крыму, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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