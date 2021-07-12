Житель Воркуты угнал 10 автомобилей в Новомичуринске

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В Воркуте задержали 27-летнего рязанца, причастного к 10 угонам автомобилей в Новомичуринске. Злоумышленник скрывался от полицейских и суда у знакомых, как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В начале этого года в полицию поступали сообщения об угонах автомобилей в городе Новомичуринск. Как позже установило следствие, к противоправным действиям был причастен 27-летний житель Кораблинского района.

Во время судебного процесса мужчина скрылся, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. Полиция Воркуты задержала его по причине сильного опьянения. После задержания рецидивиста передали в руки инициаторам розыска.