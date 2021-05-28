Рязанский строитель удостоен благодарности Минстроя РФ

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27 мая в Москве производителю работ из Рязани Илье Игоревичу Михайлову объявлена благодарность Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. О награждении прораба «Северной Компании» рассказали в пресс-службе застройщика.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявило производителю работ Илье Игоревичу Михайлову благодарность за высокие производcтвенные достижения и плодотворный труд. Илья Михайлов родился и вырос в Рязани, начал карьеру с должности бетонщика и проработал в строительной отрасли региона более 20 лет.

Среди объектов в строительстве которых принимал участие Михайлов – ЖК«Меркурий», отмеченный дипломом «Доверие потребителей» за высокое качество строительства, и одна из туристических жемчужин Рязани – гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня». Под руководством Ильи Игоревича построены два 27-этажных дома в ЖК «Северный», в которых проживает более 1900 рязанских семей.

Мы от всей души поздравляем Илью Михайлова с заслуженной наградой, и рады, что его талант и трудолюбие получили высокую оценку на федеральном уровне, — заявили в пресс-службе «Северной компании».

Илья Михайлов руководит одной из самых масштабных строек Рязани – строительством ЖК «Метропарк» на Московского шоссе. Площадь жилого комплекса с парком, набережной, детскими садами и школой составит около 40 гектаров. Заселены первые подъезды, построен участок набережной с детской площадкой. Ведется строительство нового дома – «Метропарк»-2. Новостройка на берегу реки Трубеж возводится в шаговой доступности от крупнейших ТЦ города.