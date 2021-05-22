Рязанский Минобр установил порядок отбора учеников в классы с углубленным изучением предметов

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Министерство образования Рязанской области определило порядок отбора учеников в классы с углубленным изучением предметов на 2021 год. Постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Отбор в профильные, классы с углубленным изучением предметов осуществляется по двум пунктам:

а) по аттестату об основном общем образовании (учитывается средний балл по аттестату, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых отметок);

б) по результатам итоговых контрольных работ по учебным предметам углубленного обучения или учебным предметам профильного обучения (учитываются баллы, полученные за итоговые контрольные работы по учебным предметам, по которым проводится индивидуальный отбор для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения).

Первый пункт регулирует приём учеников в профильные 10-11 классы, второй – в классы с углубленным изучением предметов для средней школы.