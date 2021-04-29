Рязанский Минобр сообщил, как будут работать школы, детсады и колледжи в майские праздники

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Режим работы образовательных учреждений в предстоящие майские праздники сообщило министерство образования и молодёжной политики Рязанской области.

Дни с 4 по 7 мая в школах, колледжах и техникумах объявлены нерабочими. В детских садах на это время планируют организовать дежурные группы. Отдать туда детей смогут родители, которые работают в экстренных службах и организациях, обеспечивающих жизнедеятельность.



Если в указанный период в школе были запланированы всероссийские проверочные работы, то они будут перенесены на дни после 11 мая и проведены в срок до 21 мая. Это касается всех параллелей учащихся 4, 5, 6, 7, 8 классов, — говорится в сообщении.

Кроме того, написание сочинения перенесено на 12 мая.