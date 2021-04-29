10.6 C
Рязань
Четверг, 29 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

Рязанский Минобр сообщил, как будут работать школы, детсады и колледжи в майские праздники

7info7
- Advertisement -

Режим работы образовательных учреждений в предстоящие майские праздники сообщило министерство образования и молодёжной политики Рязанской области.

Дни с 4 по 7 мая в школах, колледжах и техникумах объявлены нерабочими. В детских садах на это время планируют организовать дежурные группы. Отдать туда детей смогут родители, которые работают в экстренных службах и организациях, обеспечивающих жизнедеятельность.


Если в указанный период в школе были запланированы всероссийские проверочные работы, то они будут перенесены на дни после 11 мая и проведены в срок до 21 мая. Это касается всех параллелей учащихся 4, 5, 6, 7, 8 классов, — говорится в сообщении.

Кроме того, написание сочинения перенесено на 12 мая.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]