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Четверг, 17 июня, 2021
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Рязанский губернатор выразил соболезнования родным и близким Павла Галкина

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Павла Андреевича Галкина.

– Это наша большая общая утрата. Павел Андреевич –  гордость Рязанской области, человек легендарной судьбы, посвятивший жизнь служению Отечеству. В памяти рязанцев он навсегда останется добрым и ответственным человеком с горячим сердцем, – написал Николай Любимов.

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