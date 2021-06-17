Рязанский губернатор выразил соболезнования родным и близким Павла Галкина

– Это наша большая общая утрата. Павел Андреевич – гордость Рязанской области, человек легендарной судьбы, посвятивший жизнь служению Отечеству. В памяти рязанцев он навсегда останется добрым и ответственным человеком с горячим сердцем, – написал Николай Любимов.