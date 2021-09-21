Рязанский бизнес-омбудсмен помог заведению общепита возобновить работу и избежать штрафа

Уполномоченный по правам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин помог предприятию общепита возобновить работу и избежать штрафа. Об этом сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Работу заведения приостановил Роспотребнадзор. Причина – несоблюдение санитарных требований. Нарушение предприятие общепита допустила впервые, руководство организации их устроанила.

Михаил Пронин направил в суд позицию в поддержку предпринимателя. Она была учтена, и заведению разрешили возобновить работу.

С учетом того, что работа организации были приостановлена, было принято решение не наказывать предпринимателя штрафом, — говорится в сообщении.