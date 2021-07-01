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Четверг, 1 июля, 2021
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Рязанские школьники и студенты получат«Пушкинские карты»

7info7
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В России вводят «Пушкинские карты», по которым молодые люди от 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать театры, музеи и выставки.

На «Пушкинскую карту» разово будут поступать 3 тысяч рублей, сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Воспользоваться средствами можно в течение 4 месяцев.

Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на многом экономить. Рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются возможностью и смогут посещать не только региональные, — сказал глава региона.

Идею введения «Пушкинской карты» поддержали в Рязанской области.

Инициатива создания «Пушкинской карты» замечательная, — считает председатель обастного отделения Союза театральных деятелей РФ Константин Кириллов. — Мы в регионе давно на эту обсуждаем этот вопрос с сообществом деятелей культуры и искусства. Рассматривали разные варианты, в том числе выделение целевого финансирования образовательным учреждениям: школам, колледжам, институтам, чтобы эти деньги можно было потратить только на посещение театров, концертных залов, музеев.

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