Рязанские полицейские проверили соблюдение общественного порядка

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В ночь с пятницы на субботу в Рязани полицейские проверили соблюдение жителями общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Профилактический рейд прошел в Железнодорожном районе. Полицейские проверили 4 досуговых заведений. Правоохранители проверяли выполнение требований законодательства в сфере оборота алкоголя, миграции, режима пребывания несовершеннолетних и состояния общественного порядка в целом.

В ходе рейда полицейские выявили 3 преступления по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан) и по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Во время патрулирования улиц и проверки развлекательных заведений полицейские пресекли 64 административных правонарушения. Из них 16 касаются распития спиртного в общественных местах, 3 — мелких хищений, 9 — нарушений режима пребывания иностранцев, 2 — несоблюдения родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Правоохранители изъяли 15 литров алкоголя.

Сотрудники ДПС выявили 21 нарушение ПДД, из которых 17 — сильная тонировка. 15 водителей согласились на месте растонировать свои автомобили.

Рейдовые мероприятия будут продолжены.