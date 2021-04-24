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Суббота, 24 апреля, 2021
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Рязанские полицейские напомнили о распространённых схемах мошенничества

7info7
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Рязанские полицейские продолжают фиксировать случаи мошенничества. Речь идёт о покушениях на средства граждан.

Во-первых, похищают у людей средства псевдосотрудники банков. Мошенники по телефону настоятельно советуют гражданину обезопасить сбережения от атаки похитителей, выманивают данные карты или, требуя действовать по их указанию, подключают дополнительный «мобильный банк» или убеждают человека перевести деньги на контролируемый ими «резервный счет».

Во-вторых, мошенники размещают на популярных сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже по низкой цене какого-либо товара, сдаче в аренду жилых помещений или иных услуг, за которые просят обязательную частичную или полную предоплату. В результате товары и услуги не предоставляются, а перечисленные деньги похищаются.

В-третьих, мошенники используют фиктивные сайты по продаже товаров различной тематики. Регистрируют несколько виртуальных номеров у SIP-провайдеров и указывают их на сайтах в качестве контактов. Принимают заявки от клиентов на поставку по привлекательной цене, например, автоагрегатов, убеждают внести предоплату и перестают выходить на связь.

С 19 по 23 апреля полицейские зарегистрировали 15 фактов мошенничества. Общая сумма похищенных средств превысили 4,5 млн руб.

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