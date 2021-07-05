Рязанские лучники завоевали награды всероссийских соревнований

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С 1 по 5 июля на стадионе ЦСК в Рязани проходили всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Памяти Заслуженного тренера РСФСР Ростислава Михайловича Воронкова». В них приняли участие более 120 спортсменов из 21 региона России, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Соревнования проходили в классическом и блочном луке на дистанциях 70, 60 и 50 метров среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек.

Золотые медали завоевали рязанцы Егор Шабаев (юниоры, классический лук), Кирилл Анохин (юноши, классический лук), Софья Меркулова (девушки, классический лук).

Серебряные медали у Екатерины Бирюковой (женщины, классический лук), Михаила Комарова (юниоры, классический лук), Семена Осипова (юниоры, блочный лук) и Эльвиры Бутневой (юниорки, блочный лук).

Бронзовые награды вручены Веронике Саниной (женщины, блочный лук), Артёму Широкову (юниоры, классический лук) и Полине Сова (юниорки, классический лук).