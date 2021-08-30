Рязанские эксперты обсудили итоги регистрации на выборы в Госдуму

Представители регионального экспертного сообщества поделились мнениями о докладе Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа регистрации на выборах в 2021 году.

Александр Селиванов, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Рязанской области:

«При регистрации кандидатов на выборы в Госдуму 2021 года существенно снизилось количество отказов. В наибольшей степени они зафиксированы в отношении партий, которые (кроме партии «Новые люди») проявляют достаточно слабую активность в период агитации на территории Рязанской области. Это касается «Партии Роста», предвыборную программу которой мало кто из рязанцев сможет с ходу вспомнить. Напомним, что все партии должны разместить свои предвыборные программы не позднее 29 августа.

Партии «Российский общенародный союз» отказали в участии в выборах, так как она представила в ЦИК только 93 907 подписей избирателей. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 10 августа. Чуть ранее Избирательная комиссия Рязанской области направила кандидату политической партии «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» Оводкову Евгению Леонидовичу извещение о выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации. Ему было отказано в регистрации на основании отсутствия достаточного количества необходимых подписей. 23 августа Рязанский Облизбирком принял решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 156 Рязанская область – Рязанский одномандатный избирательный округ Фирстова Алексея Валерьевича на основании личного заявления кандидата. В результате число кандидатов в избирательном бюллетене по одномандатному округу №156 сократилось с 10 до 9 человек. Таким образом, минимальное количество отказов в регионе ведет к повышению уровня конкуренции на предстоящих выборах.»

Ирина Сизова, член Общественной палаты Рязанской области, пнрвый заместитель главного редактора ГАУ Рязанская областная газета «Рязанские ведомости»:

«Предстоящие выборы в Государственную Думу Российской Федерации обещают стать беспрецедентно конкурентными.

В них принимает участие 15 политических парий, каждая партия зарегистрировала список, состоящий в среднем из 261 кандидатов. В значительной степени снизилось количество отказов в регистрации со стороны Избирательных комиссий. У нас, в Рязанской области, мне известен лишь один случай отказа в регистрации кандидату от политической партии – по законным основаниям, связанным с недостатком в оформлении документов. Если же зарегистрировано большое количество кандидатов и партий, это станет реальной причиной роста конкурентности на выборах.

Другие дело, что избиратели, получившие в таких условиях возможность избирать из числа многих, не всегда представляют себе, чем отличается один кандидат от другого, одна партия от другой. Мало кто составляет себе труд ознакомиться с программами политических партий, выступлениями кандидатов в ходе агитационной кампании. В связи с этим, на мой взгляд, довольно трудной задачей станет победа на выборах так называемых «новых» партий. За них может проголосовать молодежь просто потому, что они – новые, не примелькавшиеся, ведут в политику новых, как правило, молодых людей. Но молодежь не охотно идет на выборы. Представителям вот этой «новой» части политического спектра предстоит не только привлечь внимание избирателя и убедить проголосовать за себя, но и еще просто убедить избирателя в необходимости пойти на избирательные участки. Впрочем, в прошлом году, на выборах в местные парламенты, ряду «молодых партий» это удалось.

Задача парламентских партий, на мой взгляд, сложнее – убедить избирателей в том, что они способны эффективно действовать в новых условиях. Мы все отчетливо понимаем, что избирательная и парламентская повестка быстро меняется вместе с ситуацией в стране и в мире. Не понятен до конца пока вектор перемен и это влечет за собой новые вызовы. Что будет с экономикой? Сможет ли она выбраться из кризисного состояния, связанного не только с пандемией? Как российская власть должна реагировать на проблемы, как глобального, так и сугубо внутреннего характера -– от изменений климата до демографических проблем? А технологические вызовы? А миграционная составляющая экономики и политики, которая может заявить о себе в любой момент в складывающихся за пределами российских границ условиях? Политические партии к обсуждению этой проблематики только робко приступают, а выборы уже на носу.

Если же подводить итоги регистрации списков политических партий и кандидатов по одномандатным округам в контексте конкурентности на предстоящих выборах, то к Центризбиркому и Избирательной комиссии Рязанской области пока никаких серьезных претензий нет. Уменьшилось даже количество жалоб на действие или бездействие избиркомов в ходе этой избирательной компании на стадии регистрации кандидатов. Избиркомы дают очень мало поводов для таких жалоб.»

Екатерина Кольцова, председатель Совета молодых юристов при Рязанском региональном отделении Ассоциации юристов России:

«В настоящее время выборы Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации являются одним из важнейших общественно-политических мероприятий. Завершившийся этап выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты позволяет сделать ряд важных выводов, касающихся данной стадии избирательной кампании.

В докладе Фонда исследования проблем демократии «Итоги этапа регистрации на выборах в 2021 году» отмечается четко наметившаяся тенденция к снижению количества отказов при регистрации кандидатов, что обуславливает возрастание политической конкуренции на выборах. Указанному обстоятельству способствует четкость и ясность законодательного регулирования процесса выдвижения и регистрации кандидатов, позволяющая кандидатам качественно провести процесс подготовки необходимых документов для регистрации.

Сделанные в докладе выводы подтверждаются региональными результатами регистрации кандидатов. Так, в Избирательную комиссию Рязанской области на регистрацию подали документы 11 человек по одномандатному избирательному округу №156 и 8 человек по округу №157, при этом только у одного из них были выявлены недостатки в документах, представленных для уведомления и регистрации, вследствие чего было принято решение об отказе данному кандидату в регистрации. В отношении одного из кандидатов на основании его личного заявления было принято решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 156. Таким образом, в выборах Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва примут участие 9 кандидатов по одномандатному избирательному округу №156 и 8 человек по округу №157, которые являются представителями 11 политических партий, что свидетельствует о достаточно высоком уровне конкурентности и предстоящей активной политической борьбе.»