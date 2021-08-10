Рязанка пожаловалась на нехватку врачей в поликлинике ОКБ

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Рязанка пожаловалась на нехватку врачей в поликлинике областной клинической больницы. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

Женщина рассказала, что приехала в больницу с болями в животе около 13:30. Ее направили к дежурному врачу. После в очередь к терапевту встали и другие люди. Однако через какое-то время стало ясно, что специалиста на месте нет.

Женщина попросила предоставить им хоть какого-то врача, но в регистратуре отметили, что в поликлинике сейчас работает лишь дежурный врач. При этом специалист был на выезде и пациентов должен был принимать лишь с 16:00.

— А я доживу до 16:00? Я уже сюда второй раз прихожу. Как так получилось, что в больнице нет врача? — возмущается рязанка.