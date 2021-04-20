Рязанка надругалась над 11-летней девочкой с помощью собак

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Рязанка надругалась над 11-летней девочкой с помощью самцов собак. Женщину сейчас разыскивают. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Все происходило с июня по август 2018 года в Туле. 47-летняя жительница Ряжска издевалась над маленькой девочкой на одной из съемных квартир. В этом ей помогала 27-летняя подельница, которая сейчас отбывает наказание за другое преступление.

— Женщины несколько месяцев унижали уроженку среднеазиатской республики. Сексуальное надругательство они снимали на видео, а после выкладывали в интернет, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Дело по факту произошедшего возбудили совсем недавно. В настоящее время полицейские разыскивают жительницу Ряжска. Правоохранители считают, что она жила на окраине города в районе Успенского кладбища.