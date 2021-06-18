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Пятница, 18 июня, 2021
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Рязанка держала ребёнка на балконе, пока обслуживала мужчин

7info
Изображение Bessi с сайта Pixabay
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Жительница Рязани, занимавшаяся проституцией, выставляла ребёнка на балкон, принимая клиентов в квартире.  Об этом в интервью газете «Рязанские ведомости» сообщила старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Железнодорожному району города Рязани Алена Беловол.

Полицейские разобрались в  непростой ситуации.

Беловол рассказала, что преступления в отношении детей  неблагополучных семей выявить сложно.  Дети не жалуются, подростки боятся огласки. Поэтому работа с несовершеннолетними крайне важна.

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