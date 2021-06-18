Рязанка держала ребёнка на балконе, пока обслуживала мужчин

- Advertisement -

Жительница Рязани, занимавшаяся проституцией, выставляла ребёнка на балкон, принимая клиентов в квартире. Об этом в интервью газете «Рязанские ведомости» сообщила старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Железнодорожному району города Рязани Алена Беловол.

Полицейские разобрались в непростой ситуации.

Беловол рассказала, что преступления в отношении детей неблагополучных семей выявить сложно. Дети не жалуются, подростки боятся огласки. Поэтому работа с несовершеннолетними крайне важна.