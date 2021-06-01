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Вторник, 1 июня, 2021
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Рязанец заплатил 2,8 миллиона рублей ради прекращения уголовного дела

7info
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В Рязанской области после полного возмещения ущерба закрыли закрыли уголовное дело о налоговом преступлении. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. 

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 198 УК РФ. Установлено, что индивидуальный предприниматель, оказывающий транспортные услуги, выставлял счета с НДС, но деньги в бюджет не выплачивал. Сумма причинённого бюджету ущерба превысила 2,7 млн. рублей. 

Рязанец полностью выплатил долг, пени на общую сумму свыше 2,8 млн. рублей. 

– На основании ст. 28.1 УПК РФ, ст. 76.1 УК РФ (в связи с возмещением ущерба) коммерсант освобожден от уголовной ответственности, уголовное преследование в отношении него прекращено, – говорится в сообщении СК.

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