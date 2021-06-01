Рязанец заплатил 2,8 миллиона рублей ради прекращения уголовного дела

- Advertisement -

В Рязанской области после полного возмещения ущерба закрыли закрыли уголовное дело о налоговом преступлении. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 198 УК РФ. Установлено, что индивидуальный предприниматель, оказывающий транспортные услуги, выставлял счета с НДС, но деньги в бюджет не выплачивал. Сумма причинённого бюджету ущерба превысила 2,7 млн. рублей.

Рязанец полностью выплатил долг, пени на общую сумму свыше 2,8 млн. рублей.