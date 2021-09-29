Рязанец, захламивший свою квартиру, ударил журналистку

Житель дома № 11/27 на улице Радиозаводской в Рязани превратил свою квартиру в склад ненужных вещей. О рязанце с «синдромом Плюшкина» рассказал телеканал «Город».

Мужчина захламил своё жильё так, что вынужден спать на входе в квартиру. Часть мусора он выложил в общий тамбур.

Соседи жалуются на неприятный запах, остатки еды в подъезде. Часть вещей падает людям прямо на голову.

Журналистка рассказала, что получила по лицу от хозяина захламлённой квартиры, после чего он скрылся в тамбуре. Оттуда его не выпускали до приезда полиции.

В сюжете также рассказывается, что агрессивно себя ведёт этот человек довольно часто. Написано заявление правоохранителям.