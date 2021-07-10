Рязанец пытался задушить сожительницу, оскорбившую его в присутствии другой женщины

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В посёлке Тума Клепиковского района полицейские пресекли попытку убийства. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

44-летний мужчина вместе с 50-летней сожительницей и её подругой выпивали дома. Гражданская жена во время застолья оскорбила подозреваемого. В присутствии посторонней женщины муж не мог не отреагировать на выпады жены и накинулся на нее. Мужчина хотел задушить женщину.

Гостья сумела растащить конфликтующих, а затем вызвала полицию.

Житель Тумы стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Виновному грозит до 2 лет лишения свободы.