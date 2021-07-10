30 C
Рязань
Суббота, 10 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Рязанец пытался задушить сожительницу, оскорбившую его в присутствии другой женщины

7info
- Advertisement -

В посёлке Тума Клепиковского района полицейские пресекли попытку убийства. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

44-летний мужчина вместе с 50-летней сожительницей и её подругой выпивали дома. Гражданская жена во время застолья оскорбила подозреваемого. В присутствии посторонней женщины муж не мог не отреагировать на выпады жены и накинулся на нее. Мужчина хотел задушить женщину.

Гостья сумела растащить конфликтующих, а затем вызвала полицию.

Житель Тумы стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Виновному грозит до 2 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]