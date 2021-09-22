Рязанцы могут получить перерасчёт платы за отопление в МУП «РМПТС»

Рязанцы смогут получить перерасчёт платы за отопление, обратившись по телефонам: 38-90-90; 8 (930) 880-55-24. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отопительный сезон в Рязани стартовал 16 сентября, когда начали подавать тепло на объекты соцсферы. Пуск отопления в многоквартирных домах начался с 20 сентября. Он проходит поэтапно, чтобы избежать аварий.
На вечер 21 сентября теплом были обеспечены около 800 объектов, порядка 30% от запланированного.
Оплачивать тепло надо по факту появления его в доме. Сроки запуска отопления можно узнать в своей управляющей компании, также МУП РМПТС опубликовало график подключения.
Для рязанцев работают телефоны Центральной диспетчерской службы РМПТС:
Московский район — 33-17-52,
Железнодорожный район — 76-33-04,
Октябрьский район — 32-65-34,
Советский район — 25-52-26.