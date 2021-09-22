Рязанцы могут получить перерасчёт платы за отопление в МУП «РМПТС»

Рязанцы смогут получить перерасчёт платы за отопление, обратившись по телефонам: 38-90-90; 8 (930) 880-55-24. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отопительный сезон в Рязани стартовал 16 сентября, когда начали подавать тепло на объекты соцсферы. Пуск отопления в многоквартирных домах начался с 20 сентября. Он проходит поэтапно, чтобы избежать аварий.

На вечер 21 сентября теплом были обеспечены около 800 объектов, порядка 30% от запланированного.

Оплачивать тепло надо по факту появления его в доме. Сроки запуска отопления можно узнать в своей управляющей компании, также МУП РМПТС опубликовало график подключения.

Для рязанцев работают телефоны Центральной диспетчерской службы РМПТС:

Московский район — 33-17-52,

Железнодорожный район — 76-33-04,

Октябрьский район — 32-65-34,

Советский район — 25-52-26.