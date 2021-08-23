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Понедельник, 23 августа, 2021
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Рязанцы могут найти пункты вакцинации на картах 2ГИС

7info7
Рязанцы могут найти пункты вакцинации на картах 2ГИС

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2ГИС дополнил информацию о местах, где можно поставить вакцину от коронавируса: на картах теперь отображаются 7000 пунктов.

Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых центрах, многофункциональных центрах обслуживания населения (МФЦ), администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях (например, на заводах).

Добавлять пункты на карту 2ГИС начал зимой. Сейчас на картах сервиса уже более 6500 таких точек в России, 300 — в Казахстане, около 200 в столицах Киргизии и Узбекистана. В Москве количество стационарных точек вакцинации превышает 430, в Санкт-Петербурге составляет около 200, в Новосибирске — около 100.

В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.

Чтобы найти необходимый пункт вакцинации, достаточно в поисковой строке 2ГИС написать «пункты вакцинации», затем выбрать необходимый пункт и проложить к нему маршрут.

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