Рязанцу требуются средства на лечение и уход

Рязанцу Евгению Карягину требуются средства на лечение, уход и восстановление. Сбор объявила в социальных сетях его жена Маргарита.

По словам Маргариты, её супруга госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких. При поступление в медучреждение поражение составило 75%. У мужчина случился пневмоторакс, лёгкое было повреждено. Евгения решили транспортировать для дальнейшего лечения в Москву. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии.

Врачи не могут назвать точные сроки лечения и последующего восстановления. Но мы верим изо всех сил, что Женька выкарабкается и вернётся к нам, чего бы это ни стоило! Требуется любая посильная помощь и распространение информации.

Всех, кто готов оказать помощь семье Карягиных, могут перевести средства на карту Сбербанк 2202 2005 1270 2869 или по номеру телефона: +7 (930) 882-58-32 Маргарита Анатольевна Корягина.