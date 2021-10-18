Рязанцев предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников МЧС

ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает местных жителей, что в городе выявляются случаи мошенничества: неизвестные люди представляются сотрудниками МЧС и предлагают приобрести огнетушители и другие платные услуги.

Выяснилось, что мошенники ходят по многоквартирным домам и проводят с людьми беседы о мерах пожарной безопасности, после чего предлагают приобрести, например, огнетушитель.

В МЧС напоминают, что ведомство не занимается коммерческой деятельностью. Профилактическая деятельность — инструктажи, беседы и сходы с гражданами — осуществляется бесплатно

Чтобы удостовериться, что перед вами настоящий сотрудник МЧС необходимо: потребовать служебное удостоверение, уточнить служебный телефон, узнать наименование подразделения, в котором он служит.