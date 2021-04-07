Рязанцам предложили сдать нормативы ГТО

С 12 по 15 апреля в Рязанском Муниципальном центре тестирования пройдут мероприятия второго квартального Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Приглашаются участники 1-9 ступени ГТО (от 6 до 59 лет).

К участию в Фестивале допускаются участники основной медицинской группы при наличии допуска врача к выполнению нормативов ВФСК «ГТО», коллективные (от организации) или индивидуальные заявки, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО.

В апреле нормативы принимаются:

12.04.2021 — стрельба, СК «Химик»;

13.04.2021 — плавание, бассейн «Аквамед»;

14.04.2021 — силовая подготовка, СК «Химик»;

15.04.2021 — бег (30, 60, 100 м, 1, 2, 3 км), челночный бег, манеж «Юность».

Предварительные заявки установленной формы направляются по e-mail: zayavka.gto@yandex.ru либо по адресу: ул. Ленина, д. 35 (каб. 311). Телефоны для справочной информации: 25-24-23, 24-32-10.