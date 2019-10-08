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Жителей Рязанской области предупредили о разных видах мошенничества

Сотрудники полиции встретились с жителями Ряжского и Шацкого района и рассказали о случаях мобильного и социального мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Кроме того, полицейские обошли дворы, улицы, магазины, скверы населенных пунктов и напомнили жителям о безопасном использовании «мобильных банков», а также о правилах использования банковских карт: ни в коем случае не сообщать данные своей карты, реквизиты и пин-коды.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили рязанцам о том, что нельзя хранить важные данные «кредиток» в кошельках, карманах, сумках.

Обязательным пунктом акции стало напоминание пожилым людям о том, что не нужно впускать незнакомых людей в дом. Они могут оказаться мошенниками.

В завершение мероприятия все участники получили памятки с правилами безопасности.

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