В Рязани отметили День образования СОБР

Во вторник, 8 октября, в Рязани прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню образования СОБР. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.



Именно в этот день 27 лет назад президент страны подписал указ о создании специальных отрядов быстрого реагирования. Окончательное формирование отрядов завершилось в 1993 году.



Личный состав и ветеранов рязанского СОБР поздравили начальник регионального Управления Росгвардии Виктор Лачев, командир СОБР Валерий Семин, а также ветераны спецподразделения.



По традиции все присутствующие почтили минутой молчания память офицеров СОБР, погибших при исполнении служебных обязанностей. За время существования отряда 5 офицеров спецподразделения погибли при исполнении служебного долга.



В торжественной обстановке начальник Управления Росгвардии по Рязанской области вручил сотрудникам и ветеранам рязанского СОБР ведомственные награды, благодарности и памятные подарки.



– Хочу поблагодарить сотрудников и ветеранов рязанского СОБР за честную службу, за ответственный и профессиональный подход к делу. Желаю всем ветеранам здоровья, внимания близких и долгих лет жизни. Действующим сотрудникам – счастья, крепости духа и уверенности в своих силах, – отметил Виктор Лачев.



Справка:



В Рязани специальный отряд быстрого реагирования был создан 18 февраля 1993 года. С момента своего образования рязанский СОБР провел в командировках более 6 тысяч 500 дней, что равно 18 годам. Всего в выполнении служебно-боевых задач за пределами области участвовало более 700 офицеров спецподразделения. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам рязанского СОБР вручено 143 государственные награды, в том числе 19 орденов Мужества.

