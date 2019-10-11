Земля как основа благосостояния. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 110. Земля как основа благосостояния.

Ссуда под залог жилья – сегодня это чаще всего ипотека, но встречаются и иные обеспеченные кредиты. В Российской империи важнейшим звеном кредитной системы стал Дворянский земельный банк. Фактически он помог создать механизм взаимосвязи между собственником свободных средств и получателем займа. Дворянский земельный банк выдавал владельцам имений долгосрочные ссуды на льготных условиях, максимальный срок мог составлять до 67 лет. Процентная ставка была обычно на 1,5 – 2% ниже, чем в акционерных банках. Платежи по ссудам поначалу составляли до 6,25%, а в 1897 году ставка была снижена до 3-5%, в зависимости от срока займа.

В Рязани отделение Дворянского земельного банка открылось 21 декабря 1885 года. Уже за первые 6 лет работы сотрудники выдали более 600 ссуд под залог имений, находившихся в разных уездах. Размер ссуды обычно составлял от 20 до 50 тысяч рублей. Но отдельные землевладельцы могли рассчитывать и на более крупные суммы. Например, жена егермейстера Высочайшего двора Кристи получила 300 тысяч рублей. На что она направила такую сумму, история умалчивает.

Выплачивать долг своевременно были готовы не все, поэтому Дворянский банк разработал программу перезалога, пролонгации договора и т.д., чтобы клиенты могли комфортнее возвращать деньги. Но и это кардинально не решило вопрос. Тогда банку было предоставлено право продавать заложенные имения не только дворянам, но и крестьянам. Конечно, последние землю целиком приобрести не могли бы, поэтому часто залог выставлялся по частям.

Вопрос: Как поступали с нереализованными на торгах участками?

возвращали владельцу;

выставляли на следующий аукцион;

сдавали в аренду под сельхозработы;

передавали уездным властям.

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