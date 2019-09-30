«Зелёный сад» предлагает сделать отделку квартиры «под ключ» по привлекательной цене

Специальная программа «Быстрый ремонт — Rent» Группы компаний «Зелёный сад» – возможность сделать отделку квартиры «под ключ» всего за 7105 рублей за квадратный метр. В эту стоимость входит работа и материал для отделки.

«Быстрый ремонт – Rent» – это не только экономия времени (на ремонт уйдёт всего 45 дней), но и снижение расходов до 600000 рублей на стоимость работ по отделке и используемых материалов. Важно: на все отделочные работы даётся гарантия 5 лет.

Для участников программы «Быстрый ремонт – Rent», покупающих квартиры в I и II очередях нового жилого квартала «Еврокласс» в Кальном, ГК «Зелёный сад» делает подарок – входную дверь «Torex» (модель Супер Омега 8) цвета «белый перламутр» или «чёрный шёлк».

Подробная информация – в Отделе по работе с клиентами Группы компаний «Зелёный сад» по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: + 7 (4912) 777-777.



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