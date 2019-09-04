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«Зелёный сад» поможет в проведении городского семейного праздника «Дом глазами ребёнка»

В субботу, 7 сентября, в рязанском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) детей и их родителей ждут на ежегодном городском семейном празднике «Дом глазами ребёнка» и большом детском футбольном турнире.

Вот уже четвёртый год подряд это познавательное, красочное и весёлое представление проводит НП «Рязанская Палата Недвижимости» при поддержке администрации города Рязани и правительства Рязанской области, а также крупных банков, страховых, строительных компаний и региональных СМИ. Генеральным партнёром праздника выступает Группа компаний «Зеленый сад».

В этот раз праздник пройдёт в главном рязанском парке на новой площадке. Тут будет масса забавных и поучительных конкурсов с призами, бесплатные аттракционы и угощения, увлекательные приключения и общение с персонажами любимых мультфильмов! Познакомятся ребята с огромным трёхголовым драконом – Змеем ГорДынычем и запустят мыльные пузыри в человеческий рост. Порадует гостей праздника зажигательная развлекательная программа с уникальным фаер-шоу без огня. Призами и дипломами будут отмечены лучшие участники большого детского футбольного турнира.

Организаторы приглашают рязанцев 7 сентября посетить городской семейный праздник «Дом глазами ребенка». Он пройдёт с 11:00 до 14:00 в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Вход свободный – со стороны улицы Гагарина.

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