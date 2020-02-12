За ночь с улиц Рязани вывезли 95 кубометров снега

Дирекция благоустройства города продолжает работы по уборке города от снега. Для обработки дорог общего пользования использовано 3 тонны реагента и 150 кубических метров пескосоляной смеси. В работах по очистке и благоустройству города было задействовано более 30 сотрудников и 60 единиц спецтехники.

Работы по очистке города от снега и наледи продолжаются 12 февраля. Очищаются скверы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. От возникающей скользкости обрабатываются участки дорог, где наледь образуется в первую очередь. Также особое внимание уделяется борьбе с гололедом на тротуарах.

В ночь с 12 на 13 февраля будет осуществляться механизированная уборка проезжей части дорог общего пользования. Вывоз снега планируется с улиц Николодворянской, Первомайского проспекта, Московского шоссе, с 22.00 до 6.00.