В Рязани состоялся Деловой форум-2020

В среду, 12 февраля, в Рязани состоялся деловой форум, посвящённый обсуждению актуальных для бизнес-сообщества региона вопросов. Мероприятие посетили представители органов власти, торгово-промышленной палаты, руководители предприятий, эксперты.

В панельной дискуссии форума приняла участие заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Галина Крутова. Она отметила, что правительство региона ведёт активную работу по улучшению делового и инвестиционного климата, развитию предпринимательства, продвижению продукции рязанских производителей на внешний рынок. По словам заместителя министра, новые возможности для комплексного развития отрасли открывают реализуемые в регионе национальные проекты. Галина Крутова также рассказала о мерах поддержки, оказываемой Государственным Фондом развития промышленности Рязанской области, в составе которого сформированы Центр кластерного развития и Региональный центр компетенций.

Перед участниками форума выступила профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич. В своей лекции «Развитие регионов и городов России: возможности и барьеры. Рязанская область на фоне страны» она привела конкурентные преимущества рязанского региона.

В рамках форума состоялся Круглый стол по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает сайт регионального правительства.

Заместитель министра промышленности и экономического развития Нина Соломонова отметила, что задача круглого стола – рассказать о тех мерах поддержки, которыми могут воспользоваться предприниматели. Она подчеркнула, что доступность информации растет, и в большинстве случаях достаточно ее просто детализировать. Работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участники мероприятия рассмотрели вопросы помощи действующим и будущим предпринимателям, продвижение продукции малого и среднего бизнеса региона на экспорт, микрозаймы и льготный лизинг.