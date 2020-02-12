В Рязани активно используют метод скрытого патрулирования

Чтобы выявить и предупредить нарушения правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД используют различные формы работы. Один из методов – скрытый контроль в местах установки рамок весогабаритного контроля.

Некоторые недобросовестные водители большегрузов, чтобы избежать штрафов, закрывают регистрационные номера. Такие нарушения выявляются с помощью автомобилей, которые не имеют цветографической окраски. Водитель фиксирует происходящее с помощью фото- и видеосъёмки. Информация передаётся в ДПС, транспортное средство перехватывают и останавливают.

Если водитель не согласен с обвинением, видеозапись является доказательством правонарушения.

С помощью методов скрытого патрулирования в текущем году уже удалось выявить около 100 нарушений. Эффективный метод сотрудники ГИБДД будет использовать и в дальнейшем.

С помощью скрытого патрулирования будут проводиться профилактические мероприятия нарушений правил проезда пешеходных переходов, исключения фактов пересечения сплошной линии разметки, особенно на участках федеральных автодорог.