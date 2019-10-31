На главную Рязань Общество Юным рязанцам предложили разукрасить благотворительные открытки Почты России
РязаньОбщество

Юным рязанцам предложили разукрасить благотворительные открытки Почты России

Юные рязанцы могут принять участие во Всероссийском благотворительном конкурсе изобразительного искусства под девизом «Дед Мороз приносит добрые вести!». Проект направлен на поддержку паллиативной помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Творческое состязание призвано воспитать у подрастающего поколения чувство уважения, сопереживания к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и помочь сформировать доверительное отношение к благотворительной деятельности.

Свои работы на совместный конкурс Почты России и Благотворительного фонда «Детский хоспис» могут отправить воспитанники детских садов, интернатов, школ и других образовательных организаций возрастом от 6 до 17 лет. Принимаются изображения рисунков, выполненных в любой технике – масло, акварель, тушь, графика или смешанная техника.

По итогам творческого состязания Почта России выпустит благотворительные открытки с рисунками победителей.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»