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Состоялось заседание Скопинской районной Думы

В четверг, 31 октября, состоялось очередное заседание Скопинской районной Думы. Его провёл Вячеслав Затяжных.  

Принимая во внимание доклады начальника ФКУ Натальи Пигариной, председателя Думы и начальника отдела  земельных и имущественных отношений Марины Маркеевой, депутаты единогласно приняли решение о внесении  изменений в муниципальный бюджет и приложение к перечню земель и земельных участков для предоставления многодетным семьям, а также утвердили  Порядок принятия решения о применении мер ответственности к выборному должностному лицу местного самоуправления.   

Рассмотрев обращение администрации Скопинского района депутаты  решили внести в Рязанскую областную Думу в порядке законодательной инициативы проект закона «Об изменении части границ Скопинского и Пронского муниципальных образований, Ильинского и Мамоновского сельских поселений».

В конце заседания депутаты  приняли решение о награждении Почётной грамотой главы муниципального образования сотрудников МО МВД РФ « Скопинский»  в связи с профессиональным праздником, а также назначили дату следующего заседания.

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