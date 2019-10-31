Состоялось заседание Скопинской районной Думы

В четверг, 31 октября, состоялось очередное заседание Скопинской районной Думы. Его провёл Вячеслав Затяжных.



Принимая во внимание доклады начальника ФКУ Натальи Пигариной, председателя Думы и начальника отдела земельных и имущественных отношений Марины Маркеевой, депутаты единогласно приняли решение о внесении изменений в муниципальный бюджет и приложение к перечню земель и земельных участков для предоставления многодетным семьям, а также утвердили Порядок принятия решения о применении мер ответственности к выборному должностному лицу местного самоуправления.



Рассмотрев обращение администрации Скопинского района депутаты решили внести в Рязанскую областную Думу в порядке законодательной инициативы проект закона «Об изменении части границ Скопинского и Пронского муниципальных образований, Ильинского и Мамоновского сельских поселений».

В конце заседания депутаты приняли решение о награждении Почётной грамотой главы муниципального образования сотрудников МО МВД РФ « Скопинский» в связи с профессиональным праздником, а также назначили дату следующего заседания.

