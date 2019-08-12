В субботу в Рязани отменят ярмарку выходного дня

В субботу, 17 августа, на площади Театральной в Рязани не состоится еженедельная ярмарка выходного дня. Другие площадки – перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ» – будут действовать в обычном режиме. Отмена традиционной ярмарки связана с проведением в Рязани форума древних городов.

В прошлую субботу, 10 августа, 208 производителей торговали на 316 местах. За день было продано 10 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,3 т молока и молочных продуктов, 6,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,1 т живой рыбы, 0,9 т меда и продуктов пчеловодства, 3,5 т картофеля, 1,4 т овощей, 0,7 т яблок.