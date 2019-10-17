В следующем году в Рязани появятся пять пристроек к детским садам

В 2019 году в Рязани завершилось строительство пристроек к детским садам №№106, 146, 150, 139 и 154, это позволило принять на 380 детей больше.

В этом же году начнут возводить пристройки для детей раннего возраста к детским садам №№22, 108, 112, 125, 140 общим количеством на 400 мест. Окончание работ запланировано на 2020 год.

На следующий год запланировано строительство пристроек к детским садам №№110 и 121. А к 2021 году в Рязани появится более 500 мест для детей раннего возраста, сообщает сайт администрации города.