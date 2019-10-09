В скверах Рязани высадили 40 кустов спиреи и 1130 нарциссов

В Рязани ведутся осенние работы по благоустройству городских территорий, посадке цветов и зелёных насаждений. Парки и скверы убирают от сухих ветвей, листвы, мусора, спиливают аварийные деревья, меняют и чинят металлические ограждения вдоль тротуаров.

На улице Черновицкой посадили 40 кустов спиреи калинолистной. В парке Железнодорожников высаживают 25 кустов спиреи иволистной и 203 кизильника. В сквере им. Уткина и у памятника Циолковскому высаживают 1130 нарциссов. Ещё 1400 тюльпанов сажают в клумбы парка Советско-Польского братства по оружию.

В рамках стартовавшего месячника по благоустройству города убираются несанкционированные свалки и опавшая листва.

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» проводит очистку территорий городских кладбищ: Новогражданского, Нового, Воскресенского, Шереметьевского, Божатковского, Недостоевского, Борковского, Боголюбовского, Канищевского, Голенчинского, Мервинского, Никуличинского, Лазаревского, Дягилевского, Храповского, Богородского, Скорбященского, Богородского №2, Солотчинского, Скорбященского кладбища Мемориального комплекса.