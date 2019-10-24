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В Скопинском районе прошёл День образовательных организаций ФСБ России

В целях реализации задач государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» сегодня на скопинской земле прошла акция «Дни образовательных организаций ФСБ России в Рязанской области», целью которой является популяризация службы в органах безопасности и формирование позитивного имиджа ведомственных образовательных организаций ФСБ России.

Началась эта акция с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, маршалу С.С. Бирюзову. В нём приняли участие главы двух муниципалитетов, курсанты Голицынского пограничного института, воспитанники РДШ, ветераны пограничной службы. Далее торжественным маршем участники акции прошли от площади Бирюзова до ДК имени Ленина. В ходе акции учащиеся старших классов школ города и района смогли пообщаться с представителями вузов и познакомиться с условиями поступления в образовательные организации.

– Всегда знал, что буду поступать в военное училище. Я очень люблю свою Родину и понимаю, что ее надо защищать, – поделился своей мечтой Иван Иванов, ученик Корневской школы.

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