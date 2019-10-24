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В Рязани выросли налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства

В Рязани выросли налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства. За первое полугодие 2019 года показатель составил 195 000 000 рублей (что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Такие цифры озвучили на заседании комитета по экономическому развитию Рязанской гордумы в четверг, 24 октября.

На сегодняшний день в Рязани существуют более 25 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, здесь трудятся около 67 000 человек. За первое полугодие 2019 года оборот розничной торговли составил 61 400 000 000 рублей, что на 8,1% выше, чем в прошлом году.

Также на заседании комитета депутаты одобрили внесение двух дополнительных нежилых помещений в Программу приватизации муниципального имущества на 2019 год. Это дома по адресу Касимовское шоссе, 50 и улица Почтовая, 59.

Кроме того, депутаты предварительно утвердили Порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного значения, находящегося в муниципальной собственности города Рязани. Всего на заседании комитета депутаты рассмотрели более 40 вопросов.

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